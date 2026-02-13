В Белгороде повреждены 29 квартир в 5 многоквартирных домах после обстрела ВСУ

Гладков: в Белгороде повреждения получили 29 квартир в 5 домах после обстрела

В результате обстрела Белгорода зафиксированы разрушения в 29 квартирах, расположенных в пяти многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в мессенджере МАХ.

«На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах», — сообщил Гладков.

По его данным, в одном из многоквартирных домов пострадал технический этаж. Помимо этого, осколками повреждены четыре автомобиля, а также фасад и остекление одного коммерческого здания.

Губернатор подчеркнул, специалисты уже приступили к закрытию контура для сохранения теплоснабжения в жилых помещениях.

До этого глава области заявил, что при ракетном ударе по Белгороду пострадали пять мирных жителей, двоих спасти не удалось. Среди выживших один мужчина был тяжело ранен, двух других госпитализировали с осколочными ранениями.

Прошлый ракетный удар по городу украинские военные нанесли два дня назад. В результате были серьезно повреждены объекты инфраструктуры

