Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Правительство Российской Федерации дало согласие на продажу здания Рижского вокзала в Москве. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО «Российские железные дороги» здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», — сообщается в тексте документа.

Согласно представленным данным, здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Рижский вокзал является пассажирским терминалом станции Москва-Рижская и входит в число десяти железнодорожных вокзалов столицы. Он расположен на Рижской площади. Здание вокзала, возведенное в неорусском стиле в период с 1897 по 1901 год, было спроектировано петербургским архитектором Станиславом Бржозовским, автором проекта Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Строительство вокзала осуществлялось в рамках создания Московско-Виндавской железнодорожной линии. Архитектурный комплекс состоит из трех двухэтажных секций, соединенных одноэтажными переходами. За время своего существования внешний облик здания практически не претерпел изменений.

