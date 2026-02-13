Мужчина выжил после 40-минутной остановки сердца из-за переутомления и недельной комы

В Британии из-за переутомления у мужчины на 40 минут остановилось сердце

Житель Великобритании перенес остановку сердца на 40 минут и выжил. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел несколько лет назад, но, по словам самого пострадавшего по имени Патрик Чернли, он до сих пор борется с последствиями.

Во время пандемии, будучи 39-летним мужчиной с наследственным заболеванием, он нередко перерабатывал. Помимо этого, вел активный образ жизни и проводил время с детьми.

В один из вечеров он потерял сознание. Заметив это, супруга стала делать искусственное дыхание, а дети – побежали звать на помощь. Прибывшие на место специалисты пытались реанимировать Чернли с помощью тока, но позже воспользовались инъекцией адреналина.

Спустя 40 минут его сердце стало снова биться, но мужчина впал в кому и провел в таком состоянии неделю.

Полученная черепно-мозговая травма повлияла на его зрение и память. После комы он «проснулся слепым». Зрение вернулось, но не полностью, подобным образом ситуация обстоит и с памятью.

Чернли ответил, что теперь он постоянно находится в состоянии усталости.

«Я никогда, никогда не просыпаюсь отдохнувшим. Каждый день я просыпаюсь измотанным, и с течением дня становится только хуже», – рассказал мужчина.

Он признался, что скучает по жизни со спонтанными решениями, но в целом он доволен тем, что теперь все происходит неспешно.

