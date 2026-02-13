Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за комментарий с оправданием терроризма

В Ленобласти мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

В Ленинградской области мужчину оштрафовали за комментарий с оправданием терроризма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Лодейное Поле — 28-летний мужчина оставил в соцсети комментарий, содержащий публичное оправдание терроризма. Его противоправную деятельность выявили и пресекли правоохранители.

В ходе разбирательства провели комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запретили на протяжении года размещать публикации и комментарии в интернете.

