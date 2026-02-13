Размер шрифта
Общество

Гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде внук избил своего деда грибом
Natalia Dolgosheeva/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде 27-летний мужчина избил своего 72-летнего деда грибом и стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Надежды Сусловой. Ранее судимый мужчина избил своего деда грибом чага — причина конфликта между родственниками не уточняется.

В результате пожилой мужчина получил ушибы век, носа и затылка. Его травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

В отношении внука пострадавшего избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по делу продолжается.

До этого россиянин избил знакомую кирпичом по голове за донос в полицию. Пострадавшей удалось сбежать, однако на следующий день ее состояние ухудшилось, и она обратилась к медикам. В результате врачам не удалось ее спасти.

Ранее россиянин поссорился с тещей и избил ее табуретом.
 
