Гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде внук избил своего деда грибом

В Нижнем Новгороде 27-летний мужчина избил своего 72-летнего деда грибом и стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Надежды Сусловой. Ранее судимый мужчина избил своего деда грибом чага — причина конфликта между родственниками не уточняется.

В результате пожилой мужчина получил ушибы век, носа и затылка. Его травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

В отношении внука пострадавшего избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по делу продолжается.

