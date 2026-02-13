Размер шрифта
«Мы в заднице»: командир НАТО сделал неутешительные выводы после учений

WSJ: командир НАТО описал учения с ВСУ в Эстонии фразой «мы в заднице»
Valentyn Ogirenko/Reuters

Один из командиров НАТО подытожил учения «Еж 2025» при участии ВСУ фразой «мы в заднице». Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

«Несколько источников рассказали об одном командире НАТО, который, наблюдая за учениями, пришел к выводу: «Мы в полной заднице», — говорится в сообщении.

Эти учения прошли в мае 2025 года. В них были задействованы свыше 16 тыс. военнослужащих из 12 стран альянса, в том числе украинские военные, в первую очередь специалисты по дронам.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в учениях в рамках операции Arctic Sentry («Арктический часовой») планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.

О запуске Arctic Sentry стало известно 11 февраля. Предполагается, что в рамках этой миссии будет координироваться военное присутствие сил НАТО в регионе и проводиться военные учения, похожие на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.

Ранее сообщалось, что Финляндия примет участие в военных учениях НАТО.
 
