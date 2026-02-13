В российском регионе мужчина избил возлюбленную дверной ручкой

В Псковской области женщину избили дверной ручкой. Об этом со ссылкой на прокуратуру города Великие Луки сообщает «Псковская правда».

Инцидент произошел в Великих Луках. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что возлюбленный, проживающий вместе с ней, избил ее дверной ручкой. По результатам судебно-медицинской экспертизы вред, причиненный ее здоровью, оценили как легкий.

Прокуратура направила материалы проведенной по факту случившегося проверки в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

