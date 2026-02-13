Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В российском регионе мужчина избил возлюбленную дверной ручкой

В Псковской области женщина обвинила возлюбленного в избиении дверной ручкой
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Псковской области женщину избили дверной ручкой. Об этом со ссылкой на прокуратуру города Великие Луки сообщает «Псковская правда».

Инцидент произошел в Великих Луках. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что возлюбленный, проживающий вместе с ней, избил ее дверной ручкой. По результатам судебно-медицинской экспертизы вред, причиненный ее здоровью, оценили как легкий.

Прокуратура направила материалы проведенной по факту случившегося проверки в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!