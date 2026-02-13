ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть жертвы

При ракетном ударе по Белгороду погибли двое мужчин, ранены еще трое

При ракетном ударе по Белгороду погибли двое местных жителей, ранены еще трое, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что двое мужчин погибли при обстреле на территории одного из инфраструктурных объектов. Из трех пострадавших один тяжело ранен, двух других госпитализировали с осколочными ранениями.

По словам Гладкова, при ударе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура города.

«Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады», — сообщил глава области и добавил, что пострадали и припаркованные машины.

Прошлый ракетный удар по городу ВСУ нанесли два дня назад. В результате были серьезно повреждены объекты инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. Из горожан тогда никто не пострадал.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.