ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть жертвы

При ракетном ударе по Белгороду погибли двое мужчин, ранены еще трое
Таисия Лисковец/РИА Новости

При ракетном ударе по Белгороду погибли двое местных жителей, ранены еще трое, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник уточнил, что двое мужчин погибли при обстреле на территории одного из инфраструктурных объектов. Из трех пострадавших один тяжело ранен, двух других госпитализировали с осколочными ранениями.

По словам Гладкова, при ударе была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура города.

«Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады», — сообщил глава области и добавил, что пострадали и припаркованные машины.

Прошлый ракетный удар по городу ВСУ нанесли два дня назад. В результате были серьезно повреждены объекты инфраструктуры, а в нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. Из горожан тогда никто не пострадал.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
