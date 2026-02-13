Российский фигурист Петр Гуменник исполнил произвольную программу на Олимпиаде.

За свой прокат россиянин заработал 184,49 балла. Общий балл по сумме двух прокатов — 271,21. Сейчас Гуменник идет на промежуточном первом месте.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Также от России на Олимпиаде выступает фигуристка Аделия Петросян. Она начнет соревнования 17 февраля.



Ранее Яна Рудковская заявила, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде-2026.