В Калининграде мальчик три дня ходил по районам города, пока его искали сотни людей

Мальчика, который пропал в Калининграде, нашли спустя три дня поисков. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, 12-летнего школьника обнаружили в подъезде одного из домов на Флотской улице. Все время поисков он ходил по разным районам города.

Каких-либо травм у ребенка нет. С мальчиком проведут профилактическую беседу. Также сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, почему несовершеннолетний ушел из дома.

Мальчик пропал 10 февраля. Он вышел из школы и не вернулся домой. Как рассказывали очевидцы, ребенок сам сел на автобус и вышел на остановке недалеко от Дворца спорта. Позже камеры «заметили» его с неизвестным мужчиной.

На поиски несовершеннолетнего вышли сотни людей. По словам матери, до этого школьник уже сбегал. В беседе с правоохранителями он якобы уговаривал их не возвращать его в семью. Помимо школьника, в семье есть еще один мальчик и девочка.

Ранее пропавших в Петербурге школьниц нашли с матерью в секте.