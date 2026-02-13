Педофил-рецидивист надругался над девочкой в Перми и предстал перед судом

В Перми вынесли приговор 47-летнему педофилу-рецидивисту, надругавшемуся над ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в сентябре прошлого года. Мужчина совершил развратные действия в отношении одной несовершеннолетней. Затем он напал на другую ранее незнакомую девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Ребенку удалось оказать злоумышленнику сопротивление и сбежать.

Правоохранители нашли преступника и заключилиего под стражу на время следствия. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 132 УК РФ и 1 ст. 135 УК РФ. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в Костроме школьник спас ребенка от педофила.