«На кону наши интересы»: Макрон решил создать прямой канал связи с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен установить канал связи с РФ. Об этом лидер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик решил создать прямой канал связи с Россией. Он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

«На кону стоят наши собственные европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте», — сказал президент Франции.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц во время выступления на конференции также сообщил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию. Однако, по его мнению, РФ еще не желает говорить об этом серьезно.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине.