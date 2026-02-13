Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«На кону наши интересы»: Макрон решил создать прямой канал связи с Россией

Макрон намерен установить прямой и прозрачный канал связи с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен установить канал связи с РФ. Об этом лидер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик решил создать прямой канал связи с Россией. Он будет полностью прозрачен для Украины, стран Европы и США.

«На кону стоят наши собственные европейские интересы, особенно когда речь идет о будущем стратегической стабильности на нашем континенте», — сказал президент Франции.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц во время выступления на конференции также сообщил, что не возражает против диалога с Россией по украинскому урегулированию. Однако, по его мнению, РФ еще не желает говорить об этом серьезно.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее президент Финляндии объявил, что Путин «проиграл» на Украине.
 
Теперь вы знаете
Дал автограф Путину, а затем написал о нем 20 книг. Неожиданные факты о президенте от Роя Медведева
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!