Медведев назвал бесом Мерца, пожелавшего сделать армию ФРГ сильнейшей в Европе

Медведев назвал Мерца бесом после заявления об усилении немецкой армии
Fabrizio Bensch/Reuters

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о планах по созданию самой мощной армии в Европе вызвали резкую критику заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Политик выразил свое возмущение в мессенджере Max, проведя прямую аналогию с амбициями Третьего рейха.

«Бес попутал время? На дворе 2026-й, а не 1933-й», — написал Медведев в социальной сети Max.

В аналогичном посте на английском языке, опубликованном в сети X, он дополнил критику изображением Мерца, стилизованным под образ, вызывающий ассоциации с униформой СС.

Поводом для такой реакции стало выступление Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи канцлер заявил о стремлении превратить Бундесвер в сильнейшую армию континента. Он акцентировал внимание на необходимости модернизации вооруженных сил, укреплении оборонной промышленности посредством развития передовых технологических центров и реализации новых программ закупки вооружения. Мерц также затронул тему разногласий между Европой и США, подчеркнув, что военный, политический, экономический и технологический потенциал Европы огромен, однако в настоящее время используется не в полной мере.

Ранее Мерц заявил, что основанного на праве и правилах мирового порядка больше нет.
 
