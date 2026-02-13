Размер шрифта
Стала известна дата встречи Рубио с Зеленским

Newsmax: встреча Рубио с Зеленским состоится в субботу, 14 февраля
Annabelle Gordon/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 14 февраля, в 19.00 мск. Об этом сообщила в соцсети X журналистка телеканала Newsmax Нана Саджайя, ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

Незадолго до этого Рубио заявил, что планирует встретиться с украинским лидером на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Оба политика сейчас находятся там.

«Встреча Зеленского и госсекретаря Рубио состоится завтра в 17.00 по времени Мюнхена (19.00 мск)», — написала она.

Президент Украины также сообщал, что намерен в рамках Мюнхенской конференции встретиться с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и другими европейскими чиновниками.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны. В преддверии форума его председатель Вольфганг Ишингер опубликовал доклад под названием «Под угрозой разрушения» (Under destruction), в котором, в частности, заявил о разрушительной политике нынешнего американского руководства.

Ранее сообщалось, что Рубио пропустил встречу с лидерами Европы в Мюнхене из-за плотного графика.
 
