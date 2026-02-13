Открытки на День святого Валентина – 2026: 80 ярких картинок и поздравлений

Валентинки и поздравления с Днем всех влюбленных для любимого человека, друзей, родственников

С романтичным праздником, Днем святого Валентина, принято поздравлять любимого человека. Но вы также можете скрасить 14 февраля родным и друзьям — просто отправьте им красочную валентинку с пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Днем всех влюбленных, которые можно скачать и переслать в мессенджерах.

32 красивых валентинки на 14 февраля

Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере, а также опубликовать открытку в социальных сетях.

Текстовые поздравления с Днем святого Валентина — 2026

Поздравления для любимого человека

С Днем всех влюбленных! Люблю тебя все сильнее!

Любимый, с праздником! Пусть наши сердца бьются в унисон!

Любимая, с Днем святого Валентина! Рядом с тобой каждый мой день — самый лучший!

С Днем всех влюбленных, любовь моя! Ты — мое вдохновение и мое счастье!

С Днем святого Валентина! С тобой я знаю, что такое настоящая любовь!

С Днем святого Валентина! Ты — мой самый любимый человек!

С Днем святого Валентина! Пусть наша любовь будет сильнее любых расстояний! Спасибо тебе за тебя!

С Днем всех влюбленных! Для меня язык любви — ты и твои прикосновения!

С Днем всех влюбленных! Ты — мое самое большое сокровище!

С Днем всех влюбленных! Пусть наши чувства становятся только сильнее! Люблю тебя!

С Днем всех влюбленных! Люблю тебя так, что сердце замирает!

С праздником, любимый! Рядом с тобой мое сердце бьется быстрее!

С Днем святого Валентина! Люблю тебя больше жизни!

С Днем святого Валентина! Когда ты рядом, мир становится лучше! Спасибо, что ты есть!

С праздником любви! Мечтаю быть рядом с тобой до конца своих дней!

С Днем святого Валентина! Как хорошо, что мы встретились! Люблю тебя!

Ты — тот (та), с кем хочется мечтать, строить планы и радоваться жизни. С Днем святого Валентина!

Ты — мой огонь, и я выбираю сгореть. С Днем всех влюбленных!

С Днем святого Валентина! Хочу, чтобы каждый мой день начинался и заканчивался вместе с тобой!

С Днем всех влюбленных! Будь всегда рядом со мной!

С Днем святого Валентина! Кто-то думает о тебе чаще, чем ты можешь представить!

С Днем всех влюбленных! Для меня твоя улыбка — лучший подарок!

С праздником 14 февраля! Твой взгляд может согреть меня даже в самый холодный день!

С Днем всех влюбленных! Угадай, чьи мысли сейчас только о тебе?

С Днем святого Валентина! Ты — причина моей улыбки прямо сейчас!

С Днем святого Валентина! Твое присутствие делает мой мир ярче!

С Днем всех влюбленных! Не решусь сказать лично, но для меня ты особенный(ая)!

С праздником 14 февраля! Пусть этот день будет таким же светлым, как твоя улыбка!

С Днем святого Валентина! Ты вдохновляешь меня как никто другой!

С Днем всех влюбленных! От того (той), кто смотрит на тебя с любовью...

С Днем святого Валентина! Пусть любовь в нашей семье с каждым годом крепнет!

С Днем святого Валентина, родные! Спасибо за вашу любовь!

С праздником любви! Пусть каждый день напоминает нам о том, как важно ценить друг друга!

С Днем святого Валентина! Моя любовь — это моя семья. С праздником, мои любимые!

Спасибо за поддержку в трудных ситуациях и готовность встать на мою сторону — для меня это главное проявление любви. С праздником 14 февраля!

С Днем святого Валентина! Пусть наш дом будет наполнен искренней и настоящей любовью, радостью и смехом!

С Днем всех влюбленных! Спасибо за вашу безусловную любовь!

С Днем святого Валентина! Желаю, чтобы в наших сердцах всегда было место друг для друга!

С праздником, мои самые любимые люди! Желаю мира, света и тепла!

С Днем святого Валентина! Люблю вас и благодарю судьбу за каждый наш день, прожитый вместе!

С Днем всех влюбленных! Пусть в твоей жизни будет много любви и тепла!

С Днем святого Валентина! Дружба — это тоже любовь, и я счастлива, что она у нас есть!

С Днем всех влюбленных, друзья! Пусть в наших сердцах всегда будет место для любви!

С праздником 14 февраля! Желаю тебе побольше поводов, от которых будут светиться твои глаза!

С Днем святого Валентина! Спасибо за твою поддержку и искренний смех! Для меня это тоже любовь!

С праздником влюбленных! Пусть в твоей жизни будет много любви во всех ее проявлениях!

С Днем всех влюбленных! Влюблена в нашу дружбу!

С Днем святого Валентина! Желаю тебе большой и взаимной любви!

История Дня святого Валентина

День святого Валентина — древний праздник, который за время существования претерпел множество изменений. Он отмечается 14 февраля .

Самая популярная версия происхождения праздника связывает его с христианским священником Валентином, жившим в III веке нашей эры. Во времена императора Клавдия II, который запретил браки для солдат, Валентин якобы тайно венчал влюбленных. За это он был заключен в тюрьму и, согласно преданию, перед казнью написал прощальное письмо дочери тюремщика, подписавшись «Твой Валентин».

Сам праздник, как день всех влюбленных, стал обретать очертания позднее, в Средние века, в Англии и Франции, где существовали поверья о том, что птицы начинают брачные игры именно 14 февраля. Традиция обмена любовными посланиями, открытками и подарками постепенно распространилась по всему миру, превратившись в глобальный феномен, символизирующий признание в любви и теплые чувства.

Кстати В России 8 июля отмечается День Петра и Февронии — покровителей брака. В нашей стране это официальный День семьи, любви и верности.

Как провести День святого Валентина

Как провести праздник парой

Подготовьте «валентинку» . Можете купить открытку в магазине канцтоваров или сделать ее своими руками из цветного картона. Открытку можно украсить наклейками с сердечками и подписать разными ручками. А еще вы можете заранее сфотографироваться в фотобудке и приклеить получившуюся фотографию к «валентинке».

. Можете купить открытку в магазине канцтоваров или сделать ее своими руками из цветного картона. Открытку можно украсить наклейками с сердечками и подписать разными ручками. А еще вы можете заранее сфотографироваться в фотобудке и приклеить получившуюся фотографию к «валентинке». Украсьте дом . Для создания романтической атмосферы подойдут тематические гирлянды, воздушные шары и цветные лампочки.

. Для создания романтической атмосферы подойдут тематические гирлянды, воздушные шары и цветные лампочки. Приготовьте праздничный ужин или сходите в кафе . Многие рестораны поддерживают праздник — украшают залы и добавляют в меню специальные напитки и десерты, которые нельзя заказать в обычный день.

. Многие рестораны поддерживают праздник — украшают залы и добавляют в меню специальные напитки и десерты, которые нельзя заказать в обычный день. Подготовьте подарок. Неотъемлемые атрибуты Дня святого Валентина — букет цветов и коробка любимых конфет. Можно выбрать символический сувенир.