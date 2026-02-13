Размер шрифта
Захарова предложила обсудить «терроризм киевского режима» на Мюнхенской конференции

Захарова: в Мюнхене должны обсуждать терроризм Киева против мирного населения
Алексей Филиппов/РИА Новости

Атака ВСУ на Белгород является терроризмом киевского режима и должна обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вот этот адский терроризм киевского режима против гражданского населения должен обсуждать на Мюнхенской конференции по политике безопасности, а не разглагольствовать о том, сколько еще вкачать в упырей на Банковой», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова также привела данные губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что количество пострадавших после атаки на Белгород увеличилось до пяти человек.

До этого официальный представитель МИД РФ заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц не внимательно изучал выступления российских официальных лиц, и поэтому сделал ошибочное заявление относительно международного порядка. Она уточнила, что миропорядок, основанный на международном праве, который установился после Второй мировой войны, изенили страны блока НАТО., в том числе, Германия.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года она ежегодно объединяет политиков, военных, бизнесменов, представителей неправительственных организаций и экспертов различных областей для обсуждения важных вопросов безопасности вне дипломатических и официальных рамок. В этом году в мероприятии участвуют свыше 1000 человек из 115 стран.

Ранее Мерц заявил, что основанного на праве и правилах мирового порядка больше нет.
 
