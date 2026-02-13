Размер шрифта
В Минобороны рассказали о сбитых за вечер беспилотниках

Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили над регионами России 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«13 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, шесть беспилотников сбили над территорией Брянской области, по три дрона — в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря, и еще один — над Курской областью.

В период с 14:00 до 20:00 мск российские военнослужащие уничтожили над регионами страны 47 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнили в Минобороны РФ, больше всего беспилотников нейтрализовали в Брянской области — 41 аппарат. Пять дронов уничтожили в Курской области, а еще один БПЛА — в Белгородской области.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник попал в автомобиль бизнесмена.
 
