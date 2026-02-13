Дмитриев назвал причину смены подхода ЕС к конфликту на Украине

Изменение стратегии европейских лидеров в отношении украинского конфликта обусловлено опасениями по поводу потенциального сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами. Такое мнение высказал специальный представитель президента Российской Федерации и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в мессенджере Max.

«Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США», — говорится в посте чиновника.

Данный комментарий Дмитриев сделал в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшим на Мюнхенской конференции по безопасности, о намерении установить прямую линию связи с Российской Федерацией.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об открытости к диалогу с Россией касательно урегулирования украинского кризиса. При этом он выразил мнение, что в настоящий момент Москва не проявляет достаточной заинтересованности в проведении серьезных переговоров по данному вопросу.

Ранее во Франции заявили, что вопрос возобновления контактов с Россией уже не является табу в ЕС.