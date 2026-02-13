Размер шрифта
Глава Мюнхенской конференции: Россия никак не показала интереса к участию в мероприятии

Глава Мюнхенской конференции Ишингер был бы рад, если бы Россия вернулась
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью SRF ответил на вопрос об участии России в мероприятии.

Ишингер призвал реалистично смотреть на вещи. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллеги «прекрасно понимают, что им предстоит выступать перед телекамерами в прямом эфире и отвечать на непростые вопросы».

«Честно говоря, если бы я был министром иностранных дел России, я бы тоже не горел желанием ехать в Мюнхен прямо сейчас», — заметил Ишингер.

Он как председатель конференции был бы рад услышать от РФ, что она хочет вернуться и «выразить свою готовность к миру» в Мюнхене.

«Об этом не было ни слова. Я не получил абсолютно никаких выражений заинтересованности с российской стороны в участии в Мюнхене», — заключил Ишингер.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее Макрон решился на прямой канал связи с Россией.
 
