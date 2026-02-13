«Относимся с подозрением»: премьер Швеции рассказал, кого в стране обучают русскому

Военных Швеции обучают русскому языку, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Глава правительства страны отметил, что к русским там «относятся с подозрением» с XVII века, потому что у жителей есть «определенный опыт в этом плане». При этом говорящих на русском языке в королевстве мало.

«По правде говоря, те, кто говорит по-русски в Швеции, довольно многие из них — обученные Швецией солдаты», — сказал Кристерссон.

Весной прошлого года журналист, который побывал на Аляске, заявил, что жителей острова Крузенштерна в американском штате «охватила паранойя». По его словам, часть населения учит русский язык на случай «захвата» территории Россией. Остальные с подозрением относятся к тем, кто говорит на русском.

По словам автора статьи, местные жители были возмущены тем, что он попытался послушать русскую музыку по радио. Один из жителей Крузенштерна даже решил, что представитель СМИ пытается связаться с россиянами и угрожал доложить об этом военным США.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как служится русскому в армии США.