«ПСЖ» с Сафоновым в составе неожиданно уступил в чемпионате Франции

«ПСЖ» с Сафоновым в составе уступил «Ренну» в чемпионате Франции

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Ренну» в матче чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 1:3. С первых минут в составе «ПСЖ» на поле вышли российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.

В составе победителей точными ударами отметились Мусса Аль-Тамари, Эстебан Леполь и Брил Эмболо. За «ПСЖ» мяч забил Усман Дембеле.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первом месте, набрав 51 очко. «Ренн» занимает пятое место, набрав 34 балла.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

Ранее Сафонов и Забарный впервые вместе попали в стартовый состав «ПСЖ»