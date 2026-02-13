Захарова оценила заявление Мерца о «мире без правил»

Канцлер Германии Фридрих Мерц знал бы, что международного порядка не было, если бы изучал выступления российских официальных лиц на Мюнхенской конференции в предыдущие годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

13 февраля немецкий канцлер на открытии 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии заявил, что международный порядок находится на грани разрушения.

«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что его и не было», — прокомментировала заявление Мерца Захарова.

Российский дипломат отметила, что после Второй мировой войны установился миропорядок, основанный на международном праве. Однако впоследствии его начали менять страны, входящие в НАТО, «не без активной помощи Берлина».

«Обещали построить взамен «миропорядок, основанный на правилах», но их даже не удосужились сформулировать. Теперь раздали новые методички и выпустили говорящие головы их зачитывать. Неужели не противно выглядеть как… Мерц», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года это мероприятие собирает политиков, военных, бизнесменов, представителей неправительственных организаций и экспертов из различных сфер для обсуждения актуальных вопросов безопасности за рамками дипломатии и протокола. В 2026 году в конференции участвуют более 1000 человек из 115 стран.



Ранее генсек НАТО сравнил Россию с «садовой улиткой».