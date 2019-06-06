Юнкер захотел больше женщин в ЕК

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что ЕК может возглавить женщина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в исполнительной коллегии ЕС.

Он добавил, что, когда он сформировал ЕК, то в списке кандидатур была всего одна женщина. Однако за время его пребывания на посту главы ЕК ему удалось увеличить это число до девяти из 28 постов, отметил политик.

По его словам, это цифра всего равно является смешной, поскольку 60% выпускников университетов — женщины.

«Я бы никогда не исключал, что женщина может возглавить ЕК», — заключил Юнкер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Юнкера «теплым мужиком».