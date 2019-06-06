Папа Римский встретится с Путиным

Папа Римский Франциск встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане через месяц. Об этом сообщил папский пресс-секретарь Алессандро Джизотти, передает ТАСС.

Как отмечается, Пути и Папа планируют встретится 4 июля во время визита главы России в Италию.

«Я могу подтвердить это», — заявил Джизотти.

По его словам, Франциск примет Путина на аудиенции в Ватикане.

Ранее сообщалось, что направлявшийся к Папе Римскому британец сделал опечатку и попал в Германию.