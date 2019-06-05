Путин назвал нового главу Астраханской области
Российский лидер Владимир Путин назвал имя нового главы Астраханской области, передает РИА «Новости».
Им стал Игорь Бабушкин, ранее состоявший в должности заместителя полномочного представителя Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.
Таким образом, Путин принял отставку врио губернатора области Сергея Морозова.
Точная причина смены главы региона неизвестна, но ряд источников утверждает, что решение может быть связано с семейными обстоятельствами Морозова.