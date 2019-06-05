Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, передает ТАСС.
Уточняется, что он сказал об этом во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
По мнению лидера России, отношения двух стран позволяют получать дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга.
Путин отметил, что за последние годы отношения российской и китайской стороны улучшились.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву.
Визит Си Цзиньпина продлится с 5 по 7 июня.
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