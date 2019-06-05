«Продолжает лицедействовать»: в ДНР о заявлении Зеленского про минские соглашения

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Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Куренков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов принимать ответственные решения по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление Куренков сделал после первого официального зарубежного визита главы государства в Брюссель, где он встретился с лидерами ЕС.

По его словам, Зеленский выразил готовность сесть за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить исполнение минских соглашений.

«Однако, как мы прекрасно знаем, Россия не является стороной конфликта», — отметил Куренков.

Он добавил, что такие заявления президента Украины только показывают, что он не хочет вести диалог с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, боится брать ответственность и «продолжает лицедействовать».

Куренков также подчеркнул, что Зеленский продолжает курс бывшего президента страны Петра Порошенко.

Ранее Зеленский заявил о готовности выполнять минские соглашения.