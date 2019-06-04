Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом он написал в твиттере.

Также, по его словам, международная организация потеряет важный кредит доверия.

«Европа, к сожалению, тоже», — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, что в России решили просчитать риски по вопросу возвращения в ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация от России потеряла различные права в ПАСЕ из-за событий на Украине и после вхождения Крыма в состав российского государства. С этого момента Россия не участвовала в работе организации и не платила взносы в ее бюджет.