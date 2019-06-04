В Госдуме отреагировали на стратегию Зеленского по Крыму

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма. Об этом сообщает RT.

По его словам, данная стратегия не имеет под собой оснований.

«В ближайшие дни мы услышим, что новая стратегия приносит хорошие плоды», — уверен Бальбек.

Он также добавил, что стратегия Зеленского по Крыму является бесполезной.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.