Трамп прибыл в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Великобританию с государственным визитом, сообщает ТАСС.

Самолет американского лидера приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

Глава Белого дома посещает Великобританию уже во второй раз, но впервые с государственным визитом по приглашению Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с британской королевой Елизаветой II, примет участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, по обеим сторонам Ла-Манша и совершит первый визит в качестве главы государства на территорию Ирландии, где он остановится в одном из прибрежных гольф-клубов.