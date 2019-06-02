В Кремле «не получили импульсов» из США по поводу встречи Путина и Трампа

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Помощник российского президента Юрий Ушаков высказался по поводу встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир «России 1».

По словам Ушакова, в настоящее время российская сторона не получила никаких предложений от Соединенных Штатов.

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на G20. По его словам, нет ясности, будут ли лидеры вообще что-то обсуждать.