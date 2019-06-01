Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение в США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Также сообщается, что Зеленский поблагодарил США «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

В администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и, когда именно мог бы состояться его визит в США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон.