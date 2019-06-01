Джулиани: визит от Трампа в Киев к Зеленскому отменен из-за «людей Сороса»

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что визит от американского лидера в Киев отменен из-за людей миллиардера и финансиста Джорджа Сороса. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, «люди Сороса» окружают своего нового «президента-еврея» Украины Владимира Зеленского и пытаются подставить американцев.

Однако, как отмечается, Джулиани не представил никаких доказательств в поддержку своих обвинений.

В мае 2019 года Джулиани объявил о своем намерении посетить Украину, чтобы настоять на проведении расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако в последний момент поездка была отменена.

Ранее сообщалось, что в сенате США захотели расследовать «украинский заговор» Джулиани против Байдена.