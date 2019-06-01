DW: Меркель завуалированно атаковала Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель «атаковала» президента США Дональда Трампа во время речи в Гарвардском университете, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что канцлер выступала перед студентами Гарварда 30 мая в связи с получением почетной степени доктора. Она произносила речь на английском языке. В речи она напомнила о Берлинской стене.

«Разрушайте стены невежества и ограниченности, ибо ничто не должно оставаться как есть», — заявила Меркель.

Как уточняется, в речи канцлера многие усмотрели манифест против политики американского главы государства, хотя она ни разу не упомянула его во время выступления.

Ранее немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран «разбита вдребезги».