Мадуро высказался о европейских переговорах с оппозицией Венесуэлы

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Венесуэльский президент Николас Мадуро написал в своем твиттере, что после переговоров оппозиции и представителей официального Каракаса в Осло его сторонники настроены «оптимистично».

Он отметил, что перед официальными переговорами в Европе несколько месяцев велись «тайные» переговоры с оппозиционерами, чтобы убедить их «вернуться на путь диалога».

«Мы настроены оптимистично, потому что мы верим в диалог, гармонию и мир», — отметил Мадуро.

Конкретных результатов переговоров сторон он не привел.

Ранее Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы.