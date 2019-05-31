Мадуро высказался о европейских переговорах с оппозицией Венесуэлы
Венесуэльский президент Николас Мадуро написал в своем твиттере, что после переговоров оппозиции и представителей официального Каракаса в Осло его сторонники настроены «оптимистично».
Он отметил, что перед официальными переговорами в Европе несколько месяцев велись «тайные» переговоры с оппозиционерами, чтобы убедить их «вернуться на путь диалога».
«Мы настроены оптимистично, потому что мы верим в диалог, гармонию и мир», — отметил Мадуро.
Конкретных результатов переговоров сторон он не привел.
Ранее Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы.