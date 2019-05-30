Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД, сообщает РИА «Новости».

Об этом она рассказала сразу после объявления президента Австрии Александера Ван Дер Беллена о том, что она возглавит правительство.

Функции вице-канцлера и министра юстиции будет исполнять профессор Клеменс Яблонер. Главой МИД будет посол Александер Шаленберг.

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.