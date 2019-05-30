Тимошенко предложила начать отношения с Россией с «чистого листа»
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с Россией «с чистого лица», сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров.
«Правильная стратегия — начать с чистого листа», — сказала она.
По словам Тимошенко, надо найти пути, которые вернут на Украину мир, но «не путем капитуляции».
Тимошенко также отметила, что минский процесс по урегулированию в Донбассе «с самого начала был ошибочным».