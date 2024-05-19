Установлена связь с двумя пассажирами вертолета президента Ирана

Установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури, передает агентство IRNA.

«Несколько раз мы устанавливали связь с двумя людьми, находившимися в вертолете. Представляется, что это несерьезный инцидент», — приводят его слова журналисты.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на иранского чиновника, сообщило, что контакт был установлен с одним из пассажиров.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.