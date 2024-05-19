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В Киеве жалуются на изъятие телефонов у приходящих в военкомат украинцев

«Страна.ua»: в Киеве изымают телефоны у приходящих в Шевченковский ТЦК

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Shutterstock

На Украине у граждан, приходящих в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), изымают телефоны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам юриста Надежды Шуляк, с этой проблемой столкнулись украинцы, посещавшие Шевченковский ТЦК в Киеве.

«Сейчас запущены жалобы на должностных лиц этой организации. Я думаю, очень скоро будет реакция», — отметила Шуляк.

Журналисты сообщают, что схожая ситуация сложилась еще в одном военкомате украинской столицы — Деснянском ТЦК.

До этого заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что в Харьковской области сотрудники территориальных центров комплектования занимаются незаконной мобилизацией местных жителей в ряды Вооруженных сил Украины.

18 мая мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области во время мобилизационных мероприятий.

Ранее на Украине объяснили, вводятся ли электронные повестки.

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