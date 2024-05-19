Религиозный лидер Ирана выразил надежду на спасение Раиси

Шиитский религиозный лидер (аятолла) Али Хаменеи выразил надежду на спасение президента Ирана Эбрахима Раиси после крушения. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет уважаемого и дорогого президента и сопровождающих его лиц в объятия [иранского] народа», — заявил он.

При этом Хаменеи призвал граждан «не волноваться», чтобы сбоев в управлении государством не произошло.

До этого четыре группы спасателей прибыли на место крушения вертолета Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жизни Раиси грозит опасность.