Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Религиозный лидер Ирана выразил надежду на спасение Раиси

Аятолла Хаменеи выразил надежду на спасение Раиси после крушения

Шиитский религиозный лидер (аятолла) Али Хаменеи выразил надежду на спасение президента Ирана Эбрахима Раиси после крушения. Об этом сообщает телеканал IRIB.

«Мы надеемся, что всемогущий Бог вернет уважаемого и дорогого президента и сопровождающих его лиц в объятия [иранского] народа», — заявил он.

При этом Хаменеи призвал граждан «не волноваться», чтобы сбоев в управлении государством не произошло.

До этого четыре группы спасателей прибыли на место крушения вертолета Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жизни Раиси грозит опасность.

Все новости на тему:
Крушение вертолета Раиси
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами