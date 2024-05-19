Спасатели прибыли на место крушения вертолета Раиси

Четыре группы спасателей прибыли на предполагаемое место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщила глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди в эфире телеканала IRIB.

В работах участвуют 46 оперативных групп и собаки-спасатели. Также к предполагаемым координатам крушения направился глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

До этого одна из поисковых бригад достигла места аварийной посадки вертолета Раиси. Поиски вертолета осложняют плохие метеоусловия.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.

Что известно о крушении, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сеть попало первое видео поисков рухнувшего вертолета президента Ирана Раиси.