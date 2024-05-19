Гладков рассказал о пострадавших при обстреле села Ржевка в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Ржевка Шебекинского городского округа, ранены двое — мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два человека пострадали», — написал он.

Согласно информации главы региона, медики диагностировали у женщины контузию и проникающие ранения шеи и плеча, у мужчины — осколочное ранение левой стопы.

«Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — отметил Гладков.

По словам губернатора, также зафиксированы сильные разрушения в частном жилом доме и гараже, который дотла сгорел от попадания снаряда. Осколками повреждены два частных дома, офисное помещение семейного врача и линия электропередачи.

Перед этим Гладков сообщал, что 11 жителей Белгородской области пострадали в результате обстрела Шебекино из реактивной системы залпового огня со стороны ВСУ.

Ранее войска РФ подорвали важный для ВСУ мост в Запорожской области.