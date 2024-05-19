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Теннисист Медведев потеряет место в рейтинге ATP

Российский теннисист Медведев опустится на строчку в рейтинге ATP

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев опустится на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира серии «Мастерс» в Риме.

В рамках четвертого круга турнира российский спортсмен в двух сетах проиграл представителю США Томми Полу — 1:6, 4:6, таким образом, Медведев не сумел защитить свой титул, который он завоевал в прошлом году, и лишился 900 очков рейтинга. В его активе 6295 баллов.

Победителем «Мастерса» в Риме стал Александр Зверев, который, благодаря этому результату, набрал 910 очков рейтинга. Он занимает пятую строчку и обойдет Медведева с новой недели.

Лидером рейтинга останется серб Новак Джокович (9860), несмотря на ранний вылет из «Мастерса» (1/16 финала).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа главная проблема в игре Медведева.

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