CNN: в США требуют импичмента Трампа после речи спецпрокурора по «российскому делу»

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На спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вновь оказывается давление с требованием импичмента президента США Дональда Трампа, отмечает американский телеканал CNN.

Внезапный выход специального прокурора США Роберта Мюллера и его речь о «российском деле» в среду, 29 мая, не смогли заставить Пелоси передумать. Пелоси полагает, что еще рано говорить об импичменте. Она противоречит направлению ее собственной партии по этому вопросу, и если в скором времени она не изменит позицию, это может пошатнуть ее лидерское положение, считает CNN.

Телеканал отмечает, что речь Мюллера о вмешательстве в президентские выборы возродила «энтузиазм» среди демократов, которые с новой силой нападают с критикой на Трампа. К этому демократов подтолкнуло то, что Мюллер объяснил, что именно американский конгресс, а не он, имеет право привлечь Трампа к ответственности. Теперь дело за конгрессом, а именно — палатой представителей США.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Мюллера по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.