Times: впервые после Солсбери расширен состав дипломатов посольства РФ в Лондоне

Число дипломатов в посольстве России в Лондоне впервые после отравления «Новичком» в Солсбери увеличилось, узнала британская газета The Times.

Еще в январе было 40 российских дипломатов, в настоящее время — 44, указывает издание со ссылкой на официальные данные. После инцидента с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Всего до ухудшения отношений Москвы и Лондона из-за инцидента в посольстве работали 58 российских дипломатов.

Кроме того, в этом месяце с визитом в Москве был Кристиан Тернер, заместитель советника по национальной безопасности Великобритании. Он должен был встретиться с российскими министрами и другими должностными лицами, сообщается в материале.

По версии Великобритании Москва причастна к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим ядом «Новичок». Семья Скрипалей после нападения прошла реабилитацию, в настоящее время их местоположение не известно. Британские власти не раз требовали наказать Россию, однако в Москве категорически отрицают причастность к данному инциденту.