Кличко и Парубий пойдут в Раду с партией Порошенко

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко рассматривают возможность принять участие в досрочных выборах в парламент от партии экс-президента страны Петра Порошенко, пишут украинские СМИ со ссылкой на свои источники.

Источники, близкие к Кличко, заверили, что последний с «Петром уже обо всем договорился». Другие источники из его окружения «непрямо подтвердили» эту информацию.

Другие источники узнали, что Андрей Парубий также собрался идти на выборы от партии Порошенко.

Сами Парубий и Кличко пока не прокомментировали эти сообщения.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты на выборах в Раду.