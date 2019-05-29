В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Надлера, такая возможность существует и ее нельзя исключать.

«Конгресс должен реагировать на преступления, ложь и другие нарушения Трампа», — отметил Надлер.

Он подчеркнул, что в конгрессе незамедлительно начнут процедуру импичмента, если найдут у Трампа какое-либо нарушение.

«Не сомневайтесь, никто, даже президент не выше закона», — заключил Надлер.

Ранее в конгрессе уже заявляли, что Трамп заслуживает импичмента. Тогда с этим заявлением выступал член палаты представителей конгресса США демократ Джастин Амаш. Он счел оправданным объявление импичмента президенту после прочтения доклада о «российском вмешательстве».