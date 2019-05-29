Глава ВЦИОМ Федоров заявил о росте рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил в среду о росте рейтинга Владимира Путина за последние пять месяцев.

«Представляю рейтинг президента за пять месяцев, с января по май, — объявил Федоров в ходе выступления на круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами избирателей». - В январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России, 29% — не одобряют. В мае — 66% одобряло, 25% — не одобряло».

«То есть мы наблюдаем рост», — цитирует Федорова RNS.

При этом на прошлой неделе ВЦИОМ представил рейтинги доверия. Лидерство оказалось у Путина с показателем 31,7%, что оказалось ниже показателя начала мая (33%).

Во вторник вечером Федоров в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что рейтинг Путина снизился из-за того, что жители России «не верят в то, что жизнь завтра будет лучше».