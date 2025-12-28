Впервые на видео попал запуск китайской гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20

Вооруженные силы Китая провели испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 (YingJi-20) с эсминца типа 055 Уси (Wuxi). Об этом сообщает газета Global Times (GT).

«Это первый раз, когда в официальном репортаже СМИ было показано, что гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с военного корабля», — отмечается в сообщении.

По данным газеты, YJ-20 была запущена с одной из платформ вертикальной пусковой установки, расположенной в кормовой части эсминца. Военные использовали метод «холодного старта» для запуска ракеты — YJ-20 была выброшена из установки до включения двигателя. По данным китайской армии, ракета успешно поразила заданную цель.

3 сентября в Пекине по площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. На мероприятии было представлено целое семейство противокорабельных ракет, принятых на вооружение армии Китая за последние годы, в том числе YJ-20.

