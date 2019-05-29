Иск о незаконном назначении главы администрации Зеленского отклонил Верховный суд
Верховной суд Украины отклонил иск о незаконным назначение Андрея Богдана главой администрации президента страны. Об этом сообщает ТАСС.
Судья отказал в открытии производства по административному делу.
Ранее украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что подала иск в суд против главы государства Владимира Зеленского. Причиной иска стало назначение на пост руководителя администрации президента Андрея Богдана.